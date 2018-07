Alemanha marca no fim e bate Espanha em jogo fraco e sem emoções

No duelo entre os dois últimos campeões mundiais, esperava-se um amistoso empolgante em Vigo. Acontece que Espanha e Alemanha estão longe de suas melhores fases, e deixaram isto claro nesta terça-feira, em um jogo morno e sem grandes emoções, que se encaminhava para o 0 a 0. Mas no fim, Toni Kroos acertou belo chute de longe e garantiu o triunfo dos alemães pelo placar mínimo.

Foi a segunda vitória seguida da Alemanha, que chegou ao terceiro triunfo em seis partidas após o título da Copa do Mundo, período em que sofreu uma queda inexplicável. Já a Espanha, campeã do mundo em 2010, na África do Sul, decepcionou na última Copa, no Brasil. De lá para cá, também atuou seis vezes e sofreu três derrotas.

Em meio a este cenário desfavorável para ambos aconteceu o amistoso desta terça. O jogo transcorria morno de ambos os lados, e a situação piorou com a lesão de Thomas Müller ainda no primeiro tempo. Parecia que o placar ficaria mesmo em 0 a 0, quando Kroos, aos 43 minutos da etapa final, decidiu arriscar de longe. A bola não foi tão forte, mas o goleiro Kiko Casilla foi mal para ela e aceitou.

O amistoso encerrou o ano de Alemanha e Espanha, que voltam a jogar em março de 2015 pelas Eliminatórias para a Eurocopa. Os espanhóis, segundos colocados do Grupo C, enfrentam a Ucrânia dia 27, em casa. Dois dias depois, os alemães, também segundos colocados do Grupo D, duela com a Geórgia fora de casa.