Alemanha mostra orgulho com menos relutância

A modéstia dos jogadores alemães em consolar os brasileiros no campo do Mineirão, na semifinal de terça-feira, após uma das vitórias mais desiguais da história da Copa do Mundo, é emblemática da nova face da Alemanha. A performance da seleção está alterando a percepção de um país ainda relutante em mostrar muito patriotismo - mesmo em momentos de triunfo nacional.

"A situação da nação mudou, fora e dentro da Alemanha", disse Christophe Fricker, um pesquisador de cultura alemã na Universidade de Bristol, na Inglaterra. Até recentemente, o estereótipo nazista "estava muito prevalente em locais como a Inglaterra", segundo Fricker.

Agora, a equipe jovem recebeu elogios e está ganhando novos torcedores, até no Brasil. "A Alemanha está sendo digna, eles estavam até se desculpando quando nos derrotaram", disse o taxista paulistano David Almeira. "Os argentinos vão esfregar na cara se eles ganharem", ressaltou.

O time alemão deste ano representa uma nova geração. Dos sete gols marcados contra o Brasil, cinco foram de jogadores que nasceram depois de 1989, ano em que o Muro de Berlim caiu: Thomas Mueller, Andre Schuerrle and Toni Kroos.

São esses atletas e fãs de sua idade que estão mudando as atitudes entre alemães, segundo Henning Meyer, cientista político alemão da London School of Economics. "A geração mais nova não se esqueceu, mas eles têm uma identidade diferente, porque a história não pesa na psique deles da mesma maneira", disse Meyer.

Ainda assim, enquanto a equipe de 2014 se livrou de alguns fardos históricos do país, demonstrações exageradas de patriotismo se mantêm afastadas do futebol. Mesmo em 3 de outubro, data em que o país comemora a reunificação, é pouco comum ver a bandeira alemã em qualquer lugar do país, exceto nos edifícios governamentais.

"Ao ouvir os gritos nas ruas na terça-feira, notou-se uma consciência interessante em se não acentuar as celebrações, em não fazer com que as reações se tornassem inapropriadas", disse Ulrike Guerot, cientista político de Berlim, da Escola Europeia de Governança.

A Copa do Mundo se provou uma exceção. Desde 2006, quando a Alemanha recebeu a competição, os alemães ficaram mais confortáveis com a ideia de torcer para o time da casa - e usar as cores nacionais para isso. A Milha dos Fãs em Berlim (uma avenida cheia de árvores onde os jogos da Copa são exibidos em telões para milhares de pessoas) está lotada de símbolos nacionais. Milhares de carros têm pequenas bandeiras esvoaçando da janelas e bares (muitos mostrando os jogos) são decorados em preto, vermelho e dourado.

"Nós aprendemos que podemos ter orgulho", disse Christian Boellhoff, diretor do instituto de pesquisa econômica Prognos, em Berlim. "E podemos ser tranquilos sobre isso, também."