Alemanha não deve relaxar em jogo contra Cazaquistão, diz técnico Loew Uma vitória sobre o Cazaquistão e um escorregão da Suécia, rival no Grupo C pelas eliminatórias da Copa do Mundo na sexta-feira, deixaram a Alemanha com cinco pontos de vantagem, mas o técnico Joachim Loew quer evitar a complacência às vésperas do jogo de terça-feira em casa com os cazaques.