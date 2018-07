Alemanha pode trocar de concentração para Copa

Os planos da Alemanha para sua concentração na Copa do Mundo da África do Sul podem ser alterados por supostas preocupações com questões de segurança. A Federação Alemã de Futebol recebeu instruções para mudar seu planejamento de hospedar sua seleção no hotel Velmore, nas proximidade de Pretória por falta de segurança.

A entidade, porém, evitou fazer comentários imediatos sobre o assunto, mas admitiu que vai emitir um comunicado oficial. A Fifa disse também que não comentará a questão, assim como o gerente hotel Velmore, Heinz Mulder. Ele indicou que apresentará um comunicado, mas que não irá se pronunciar até que o assunto seja esclarecido.

A Alemanha está no Grupo D da Copa do Mundo e vai enfrentar Austrália (13 de junho), Sérvia (18 de junho) e Gana (23 de junho).