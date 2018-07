Alemanha quer chegar às semis mesmo com lesões, diz Lahm

A Alemanha busca chegar até as semifinais da Copa do Mundo mesmo arrasada por lesões de importantes jogadores como o capitão Michael Ballack, disse o lateral Philipp Lahm nesta segunda-feira.

Veja também:

Antero Greco: 'Papo pré-Copa é só aperitivo'

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BLOG BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

O defensor Heiko Westermann foi o último jogador a ser cortado por contusão da seleção três vezes campeã mundial ao se lesionar nos acréscimos da vitória da Alemanha contra a Hungria por 3 x 0 no sábado.

Christian Traesch também está fora da lista preliminar com 27 jogadores, assim como o goleiro titular Rene Adler e o meio-campista Simon Rolfes.

"O time não pode se permitir ser abalado pelas lesões", disse Lahm, o novo capitão da equipe desde a semana passada, em entrevista na concentração da seleção no norte da Itália.

"O maior objetivo é chegar até as semifinais, mas é preciso passar pela fase de grupos. Nós queremos as semifinais e o time está sonhando, na verdade, com mais do que isso," acrescentou.

A Alemanha está no Grupo D junto com Gana, Sérvia e Austrália na Copa do Mundo da África do Sul.

"Temos uma grande competição pela frente e nós temos um bom time. Os líderes da equipe precisam garantir que não haja dúvidas sobre isso," disse Lahm.

"A atmosfera aqui é ótima. Com tantos jogadores jovens na equipe, eles parecem estar trazendo novos ares. A moral é alta," disse o jogador, de 26 anos.

Com as contusões, é possível que o técnico do time Joachim Loew, que tinha rejeitado a possibilidade de novas convocações, tenha que chamar novos jogadores para completar o seu meio-campo.

Lahm, que joga como lateral direito pelo Bayern Munique, disse que não se sentiria confortável se tivesse que jogar como meio-campista.

"É mais fácil para um jogador se ele joga sempre na mesma posição e eu prefiro jogar pela direita. Eu nem penso na possibilidade de atuar como volante. Eu joguei assim apenas uma vez em seis anos," disse.