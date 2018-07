Alemanha recebe sétima final da Liga dos Campeões

Em 6 de junho de 2015 a final da Liga dos Campeões terá como palco um dos estádios mais tradicionais da Europa. Esta será a sétima vez que a Alemanha receberá o jogo final da principal competição de clubes do mundo. Nas seis vezes anteriores, apenas o Borussia Dortmund conseguiu levar o título em casa.

Construído para ser sede dos Jogos Olímpicos de 1936, o Estádio Olímpico de Berlim foi desenhado pelo arquiteto alemão Werner March para substituir o Estádio Alemão desenhado pelo pai de Werner, Otto March, construído entre 1912 e 1913 para ser sede dos Jogos Olímpicos de 1916, que foram cancelados devido à Primeira Guerra Mundial.

Logo em sua primeira grande competição, o imponente estádio viu o negro Jesse Owens ganhar quatro medalhas de ouro (100 metros, 200 metros, a prova do salto em distância e o revezamento 4×100) e frustrar o ditador Adolf Hitler, que teria se negado a entregar as medalhas para o norte-americano.

Com capacidade atual para 74.220 espectadores, o estádio de Berlim recebeu jogos nas duas Copas do Mundo organizadas pela Alemanha. Em 1974, com a separação entre Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, apenas três jogos da primeira fase foram disputados em Berlim. Todos pelo Grupo A: Alemanha Ocidental 1 x 0 Chile, Chile 1 x 1 Alemanha Oriental e Austrália 0 x 0 Chile.

O estádio recebeu ampla reforma para a Copa de 2006. Em janeiro de 2002, trabalhadores encontraram uma bomba da Segunda Guerra Mundial, debaixo das arquibancadas, que acabou detonada pela polícia local.

No segundo Mundial em campos alemães e já com a queda do Muro, o Estádio de Berlim recebeu seis jogos. Quatro pela primeira fase (Brasil 1 x 0 Croácia, Suécia 1 x 0 Paraguai, Equador 0 x 3 Alemanha, Ucrânia 1 x 0 Tunísia), uma quarta de final (Alemanha 1 x 1 Argentina), além da final, com vitória da Itália, nos pênaltis sobre a França.