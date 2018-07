Alemanha, revisão e evolução O que vimos de bom nesta edição da Copa do Mundo? A intenção. Teve mais a ver com o triunfo da Espanha na edição de 2010 do Mundial do que com o lugar onde foi disputado, uma vez que o Brasil não aprendeu a lição. E qual é essa lição? Ser protagonista, não desprezar a posse de bola, provocar e não esperar o erro do rival.