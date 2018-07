Alemanha se prepara para encerrar tabu contra Itália na Euro 2012

Alemanha e Espanha são favoritas para chegar à final de domingo, mas para isso devem superar, respectivamente, o peso da história da seleção italiana e o jogador mais caro do mundo, o português Cristiano Ronaldo.

Os alemães, que venceram todos os jogos até agora na competição, marcando nove gols ao longo do caminho, nunca venceram os italianos em um torneio principal em sete tentativas, e estão preocupados com o físico de Bastian Schweinsteiger antes do jogo de quinta-feira em Varsóvia.

No entanto, "Schweini" voltou a treinar nesta segunda-feira, depois de dois dias de descanso, e a Alemanha espera que ele seja capaz de superar um problema no tornozelo a tempo de enfrentar os italianos.

O técnico italiano, Cesare Prandelli, reclamou que a data das quartas de final deu a seus oponentes dois dias a mais para se recuperar.

"É um problema que a Uefa deve considerar para a próxima Eurocopa", disse ele em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira. "Jogar uma semi com esse pequeno intervalo não ajuda o espetáculo."

Como em 2006, quando a Itália foi coroada campeã mundial, a equipe foi ao torneio com manchetes não desejadas em casa devido a um escândalo de manipulação de resultados no Campeonato Italiano.

Mas os "Azzurri" ganharam elogios ao jogar um futebol ofensivo atraente, com 35 finalizações, no 0 x 0 de domingo com a Inglaterra, em Kiev --o primeiro jogo a ir para prorrogação no torneio-- antes de prevalecer nos pênaltis.

"A Itália vem surpreendendo nesse torneio e ela merece estar entre os quatro finalistas", disse o meia alemão Mesut Ozil a jornalistas.

"Houve muita coisa negativa escrita sobre eles antes do torneio, mas eles mostraram que bom time eles são".

O torneio, que é realizado no leste da Europa pela primeira vez, é o mais equilibrado em anos.

Espanha e Portugal se encontram na primeira semifinal, na cidade ucraniana de Donetsk, na quarta-feira, com o foco no confronto de Ronaldo com companheiros de equipe do Real Madrid.

O volante do Real e da seleção espanhola Xabi Alonso disse que a Espanha não tem um plano específico para conter a ameaça do atacante português, terceiro maior goleador de Portugal em todos os tempos.

"Sempre jogamos com a mesma ideia, seja quem for o oponente. Neste caso, vamos analisar o jogo de Cristiano e podem haver pequenos ajustes, mas tentaremos jogar como uma equipe porque essa é a melhor maneira de parar um jogador", disse ele a jornalistas.

(Reportagem de Karolos Grohmann, Iain Rogers, Mark Meadows e Olzhas Auyezov)