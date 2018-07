Alemanha sugere que Blatter desista de reeleição e vire presidente honorário

O presidente da Federação Alemã de Futebol, Wolfgang Niersbach, revelou nesta terça-feira que sugeriu ao suíço Joseph Blatter que se torne presidente honorário da Fifa, desistindo da disputa por mais um mandato no comando da entidade máxima do futebol mundial.

De acordo com Niersbach, a Fifa pode recuperar "uma imagem positiva apenas com rostos diferentes na sua direção". Por isso, em uma conversa privada, o dirigente alemão sugeriu que Blatter desistisse de buscar mais uma reeleição e fosse nomeado presidente honorário da Fifa. "Eu acharia bom se ele se tornasse presidente honorário", afirmou o comandante do futebol alemão.

No comando da Fifa desde 1998, Blatter deseja ampliar a sua permanência no comando do futebol mundial, atualmente em 17 anos, e buscará seu quinto mandato na eleição marcada para o dia 29 de maio. O suíço é considerado amplo favorito para a disputa.

Dessa vez, porém, Blatter terá três adversários na votação, todos eles com o apoio de membros da Uefa. São eles: o holandês Michael van Praag, o ex-jogador português Luis Figo e o príncipe Ali bin al-Hussein da Jordânia, um dos vice-presidentes da Fifa.