Alemanha tem nova baixa para as Eliminatórias da Euro

O meio-campista Christoph Kramer irá desfalcar a Alemanha no jogo que os atuais campeões mundiais farão contra a Irlanda, nesta terça-feira, em Gelsenkirchen, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016. O técnico Joachim Löw disse que o jogador, que foi titular na derrota por 2 a 0 para a Polônia, no último sábado, teve um problema estomacal no domingo e precisou deixar a concentração alemã.

A Alemanha já não conta com outros quatro jogadores de meio-campo que estão lesionados e, assim, amargou nova baixa para o qualificatório europeu. Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil, Sami Khedira e Marco Reus são os outros desfalques, todos de peso, do time nacional.

Ao lamentar a ausência de Kramer, Löw advertiu que a exigência física imposta aos jogadores é enorme hoje, especialmente aos que estão disputando competições internacionais pelos seus clubes. "O fardo para eles é demais. Acho que é muito drástico que os jogadores tenham apenas um curto tempo para se recuperar e depois se preparar para um grande torneio. Você percebe isso durante a temporada", afirmou.

Sem Kramer, Löw também confirmou que o atacante Karim Bellarabi, do Bayer Leverkusen, irá iniciar a partida desta terça-feira como titular. O mesmo ocorrerá com os defensores Antonio Ruediger e Erik Durm, outras novidades da seleção alemã.

A Alemanha acumula três pontos em dois jogos disputados no Grupo D das Eliminatórias da Eurocopa, que hoje é liderado por Polônia e Irlanda, ambas com seis pontos. Empatada com os alemães na terceira posição da chave, a Escócia irá encarar os poloneses, em Varsóvia, também nesta terça-feira.