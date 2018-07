Alemanha toma gol da Irlanda e encerra partida com empate

Depois de conquistar a Copa do Mundo no Brasil, incluindo um sonoro 7 a 1 na seleção dona da casa nas semifinais, a Alemanha parece não ser mais a mesma que encantou o planeta. Nesta terça-feira, tropeçou mais uma vez nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016, que será na França. Em casa, na cidade de Gelsenkirchen, sofreu um gol no último minuto e apenas ficou no empate por 1 a 1 com a Irlanda, pela terceira rodada do Grupo D.

É verdade que a Alemanha que entra em campo atualmente é bem diferente da que disputou o Mundial. Do time que bateu a Argentina na final para agora, dois já se aposentaram da seleção - casos de Phillip Lahm e Miroslav Klose - e outros estão machucados como Schweinsteiger, Özil, Khedira, Reus e Schürrle. Mas antes do tropeço desta terça, a equipe já havia sido derrotada pelos argentinos por 4 a 2, em amistoso, ganhado de modo sofrido da Escócia por 2 a 1, em casa, e perdido para a Polônia por 2 a 0, em Varsóvia, no último final de semana.

Em campo, os irlandeses não tiveram medo da Alemanha. Criaram as suas chances e estiveram bem perto de abrir o placar. Aos 26 minutos do segundo tempo, no entanto, foram os alemães que fizeram o gol. Toni Kroos recebeu na entrada da área, cortou para a esquerda e chutou forte e rasteiro no canto. A bola bateu no pé da trave e entrou. Só que a desvantagem não desanimou a Irlanda, que buscou o empate no final. Aos 48, após cruzamento rasteiro para a área, o atacante John O''Shea se antecipou à zaga e tocou no canto esquerdo do goleiro Neuer.

Com o ponto obtido na Alemanha, a Irlanda segue junto com a Polônia na liderança da chave. Ambos têm sete pontos e os poloneses levam pequena vantagem no saldo de gols (9 a 8). Os 100% de aproveitamento da Polônia só não veio nesta terça porque o time bobeou em casa e empatou por 2 a 2 com a Escócia, que tem os mesmos 4 pontos dos alemães na terceira colocação.

No outro jogo do grupo, o saco de pancadas Gibraltar teve um desempenho um pouco melhor que nas duas primeiras partidas, em que foi goleado por Polônia e Irlanda por 7 a 0. Nesta terça, em casa, perdeu de "apenas" 3 a 0 para a Geórgia.