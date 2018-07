Alemanha ultrapassa Brasil e assume a liderança do ranking da Fifa

A liderança do ranking da Fifa mudou de mãos. Após um mês agitado, com a disputa de jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, a seleção da Alemanha assumiu a dianteira da lista, tendo ultrapassado o Brasil, sendo que as duas equipes estão separadas por 16 pontos.

Após vencer República Checa (2 a 1) e Noruega (6 a 0) no início de setembro, ficando muito próxima da classificação para a Copa na Rússia, a Alemanha assumiu o primeiro lugar do ranking, com 1.606 pontos.

Já garantido na Copa de 2018, o Brasil ganhou um dos jogos que disputou pelas Eliminatórias - bateu o Equador por 2 a 0 -, mas empatou com a Colômbia, por 1 a 1, e ficou com 1.590 pontos, sendo ultrapassado pelos atuais campeões mundiais.

Atual campeã da Eurocopa e vindo de duas vitórias nas Eliminatórias - 5 a 1 sobre Ilhas Faroe e 1 a 0 diante da Hungria -, a seleção portuguesa ascendeu para o terceiro lugar no ranking, com 1.386 pontos.

Uma das seleções ultrapassadas foi a Argentina, que se complicou na luta por uma vaga na Copa ao empatar com Uruguai (0 a 0) e Venezuela (1 a 1) e agora está em quarto lugar no ranking com 1.325. A seleção argentina agora é seguida pela Bélgica que ascendeu quatro posições, para a quinta, com 1.265 pontos, após se classificar antecipadamente para a Copa do Mundo.

A Polônia é a sexta colocada, ficando à frente, em ordem, de Suíça e França, deixando o continente europeu com seis dos oito primeiros colocados do ranking, algo que pode ser importante quando a Fifa for definir os cabeças de chave da Copa do Mundo, que terá o sorteio dos grupos realizado em 1º de dezembro.

A lista dos dez primeiros colocados do ranking é completado por duas seleções da América do Sul, com o Chile em nono lugar e a Colômbia na décima colocação. O Chile, aliás, será um dos adversários do Brasil nas rodadas finais das Eliminatórias, em 10 de outubro, em São Paulo. Antes, no dia 5, vai encarar, em La Paz, a Bolívia, que está em 46º lugar na lista da Fifa.

País-sede da Copa do Mundo de 2018, a Rússia está em uma modesta 64ª colocação. Melhor seleção da Concacaf no ranking, o México é o 14º lugar. O Irã é a equipe asiática melhor classificada, na 25ª colocação, cinco postos à frente do Egito, a equipe asiática mais bem posicionada no ranking da Fifa.

A próxima atualização da lista será apresentada em 16 de outubro.

Confira como está a classificação do ranking da Fifa:

1º - Alemanha, 1.606 pontos

2º - Brasil, 1.590

3º - Portugal, 1.386

4º - Argentina, 1.325

5º - Bélgica, 1.265

6º - Polônia, 1.250

7º - Suíça, 1.210

8º - França, 1.208

9º - Chile, 1.195

10º - Colômbia, 1.191

11º - Espanha, 1.184

12º - Peru, 1.103

13º - País de Gales, 1.089

14º - México, 1.085

15º - Inglaterra, 1.056

16º - Uruguai, 1.043

17º - Itália, 1.035

18º - Croácia, 977

19º - Eslováquia, 967

20º - Irlanda do Norte, 945