Alemanha vacila, Estados Unidos vencem e avançam à final do Mundial feminino

A seleção alemã vacilou ao desperdiçar grande chance de abrir o placar aos 14 minutos do segundo tempo, quando Celia Sasic, artilheira do torneio, com seis gols, perdeu um pênalti. O vacilo custou caro, pois dez minutos depois as norte-americanas abriram o placar com um gol de Carli Lloyd, também em cobrança de pênalti.

O segundo gol dos Estados Unidos foi marcado por Kelley O''Hara, que entrou na equipe no decorrer do confronto e decretou o 2 a 0 aos 40 minutos.

As adversárias das norte-americanas na decisão serão definidas nesta quarta-feira, quando o Japão, atual campeão, enfrentará a Inglaterra em Edmonton, a partir das 20 horas (horário de Brasília). Finalista, os EUA já foram campeões mundiais em 1991 e 1999, assim como caíram diante das japonesas na decisão de 2011.