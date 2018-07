Alemanha vence Casaquistão e abre seis pontos na liderança do Grupo C

ASTANA - A Alemanha abriu seis pontos na liderança do Grupo C das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014 depois de vencer o Casaquistão, fora de casa, por 3 a 0, nesta sexta-feira. Schweinsteiger, Müller (ambos do Bayern de Munique) e Gotze (do Borussia Dortmund) fizeram os gols alemães.

Agora a seleção do técnico Joachim Low tem 13 pontos, seis a mais que a Suécia. Mas o time de Ibrahimovic tem dois jogos a menos. Nesta sexta, ainda mede forças com a Irlanda. Já o Casaquistão, com um único ponto em cinco jogos, praticamente deu adeus ao sonho de vir ao Brasil para a Copa de 2014.

O primeiro gol foi o mais bonito do jogo em Astana. Özil deu um passe estranho, forte, parecido com um chute a gol. Schweinsteiger dominou na corrida, deu um balão no marcador e bateu antes que a bola caísse. O chute, que ia para fora, bateu no peito de Müller e mudou de direção.

Dois minutos depois, aos 22, Götze fez o segundo. Já na etapa final, Müller recebeu passe de Özil e, com espaço, fez o terceiro, fechando o placar em Astana.

GRUPO E

Também nesta sexta-feira, a Albânia conquistou um resultado histórico ao vencer a Noruega, em Oslo, por 1 a 0, gol de Salihi. A Islândia também surpreendeu e venceu a Eslovênia fora de casa por 2 a 1. Sigurdsson, meia do Tottenham, fez os dois gols.

Com esses resultados, a chave ficou muito embolada. A Suíça lidera com 10 pontos em quatro jogos - no sábado, visita o Chipre. Na sequência aparecem as zebras Albânia e Islândia, com nove pontos cada. A Noruega tem sete e a Eslovênia, que foi à última Copa, tem apenas três, em último.