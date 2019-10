Alemanha vence e fica perto da Eurocopa; Polônia e Rússia se classificam

A seleção da Alemanha venceu mais uma nas Eliminatórias da Eurocopa e ficou mais perto da vaga na competição continental a ser disputada no próximo ano. Jogando fora de casa, em Tallinn, os alemães derrotaram a anfitriã Estônia por 3 a 0, mesmo contando com um jogador a menos desde o início da partida válida pelo Grupo C. Pela mesma rodada, Polônia e Rússia garantiram a classificação.

O destaque da partida disputada na capital da Estônia foi Ilkay Gündogan. O jogador do Manchester City fez um dos gols do time alemão e participou da jogada dos outros dois. A grande atuação do meio compensou a baixa precoce do volante Emre Can, expulso direto aos 14 minutos de jogo ao fazer falta como último homem, em Lilivak.

Até então, a Alemanha dominava o jogo, embora sem alterar o placar. A vantagem numérica, contudo, desequilibrou o duelo no primeiro tempo. A Estônia ganhou confiança e criou boas oportunidades para abrir o marcador na etapa inicial, sem sucesso. De volta ao gol alemão, Neuer fez boas defesas.

Mas, no segundo tempo, a Alemanha recuperou o ritmo, mesmo com dez jogadores em campo, e sacramentou a vitória. O primeiro gol foi anotado pelo próprio Gündogan aos 6 minutos, ao acertar forte chute de fora da área. Na sequência, aos 13, o jogador voltou à carga e caprichou em novo chute. Desta vez, a bola desviou em Karol Mets e a arbitragem anotou o gol contra.

O terceiro gol dos alemães veio aos 25 minutos. Timo Werner, que acabara de entrar em campo, recebeu belo lançamento pela esquerda, entrou na área, deu belo drible no marcador e mandou para as redes, cara a cara com o goleiro.

O triunfo levou os campeões mundiais de 2014 aos mesmos 15 pontos da Holanda, que lidera a chave por ter vencido o confronto direto entre as duas seleções anteriormente. Os dois times estão perto de assegurar a classificação para a Euro, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias.

Mais cedo, o time holandês derrotou a Bielo-Rússia por 2 a 1, fora de casa. Georginio Wijnaldum, do Liverpool, marcou os dois gols dos visitantes.

Classificados

Pelo Grupo G, que conta com seis seleções (algumas chaves têm cinco), a Polônia fez a lição de casa e derrotou a Macedônia do Norte por 2 a 0, assegurando sua vaga na Eurocopa do próximo ano. A seleção polonesa chegou aos 19 pontos, após oito jogos disputados, na liderança isolada da chave. Przemyslaw Frankowski e Arkadiusz Milik saíram do banco de reservas para marcar os gols dos anfitriões.

Pela mesma chave, a Áustria derrotou a Eslovênia por 1 a 0, fora de casa. Os austríacos ocupam o segundo lugar do grupo, com 16 pontos.

O outro classificado do dia foi a Rússia. Pelo Grupo I, os russos aplicaram 5 a 0 no Chipre, fora de casa. Denis Cheryshev, duas vezes, Magomed Ozdoev, Artem Dzyuba e Aleksandr Golovin marcaram os gols dos visitantes, que chegaram aos 21 pontos, na vice-liderança da chave. Assim, juntaram-se à Bélgica, que já estava classificada e soma 24. Pelo mesmo grupo, a Escócia goleou San Marino por 6 a 0.

Já pela chave E, a Croácia empatou com o País de Gales por 1 a 1. Fora de casa, Nikola Vlasic abriu o placar para os atuais vice-campeões mundiais e Gareth Bale empatou ainda no primeiro tempo. Os croatas lideram o grupo, com 14 pontos. A Hungria, que bateu o Azerbaijão por 1 a 0, ocupa a segunda posição, com 12.

Com estes resultados, apenas quatro seleções já estão classificadas para a Eurocopa de 2020: Polônia, Itália, Rússia e Bélgica.