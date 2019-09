Alemanha ganha e lidera grupo nas Eliminatórias da Eurocopa; Holanda goleia

A Alemanha assumiu a liderança do Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa de 2020, nesta segunda-feira, ao derrotar a Irlanda do Norte, por 2 a 0, em Belfast. Com o resultado, os alemães somam os mesmos 12 pontos dos irlandeses, mas possuem melhor saldo de gols (11 a 3).

A seleção alemã deu a impressão no primeiro tempo que ainda não havia esquecido a derrota para a Holanda, por 4 a 2, em casa, na sexta-feira. A Irlanda do Norte aproveitou e pressionou os primeiros 45 minutos, empurrada por sua apaixonada torcida. Os alemães só "acordaram" nos minutos finais e os gols não saíram de lado a lado por causa da intervenção de Manuel Neuer e Bailey Peacock-Farrell.

O início do segundo tempo foi completamente diferente do primeiro. Em oito minutos a Alemanha somou quatro lances de perigo para o gol adversário. Em um deles, Marcel Halstenberg acertou um lindo voleio de canhota, sem chance de defesa para Farrell: 1 a 0.

Lukas Klostermann, Serge Gnabry, Timo Werner e Kai Havertz quase ampliaram a vantagem alemã. A partir dos 20 minutos, os valentes irlandeses retomaram o fôlego e voltaram a incomodar Neuer. Um gol ficou na iminência de sair para qualquer um dos lados. E ele saiu aos 47 minutos, com Gnabry, após lançamento de Havertz e falha do goleiro Farrell.

Em Tallinn, a Estônia recebeu a Holanda, que, mais uma vez, mostrou sua força na competição. Em ritmo de treino, o time laranja venceu por 4 a 0. Ryan Babel, duas vezes, Memphis Depay e Georginio Wijnaldum construíram a goleada.

Os holandeses chegaram aos nove pontos e vão decidir a segunda vaga da chave com a Irlanda do Norte nos dois próximos confrontos: dia 10 de outubro, em casa, e 16 de novembro.

Pelo Grupo E, em Budapeste, a Eslováquia obteve um grande resultado, ao vencer a Hungria por 2 a 1. Robert Mak e Robert Bozenik fizeram os gols eslovacos, enquanto Dominik Szoboszlai marcou para os húngaros.

Mais cedo, a Croácia empatou com o Azerbaijão e chegou aos dez pontos, na liderança do grupo. Eslováquia e Hungria somam nove, contra seis do País de Gales. O Azerbaijão só tem um. Na próxima rodada, no dia 10 de outubro, jogam: Croácia x Hungria e Eslováquia x País de Gales.

SEXTA VITÓRIA BELGA

A Bélgica continua arrasadora nas Eliminatórias da Eurocopa de 2020. Os belgas conquistaram sua sexta vitória em seis jogos no qualificatório para a competição continental ao golear a Escócia por 4 a 0, nesta segunda-feira, em Glasgow, e assim se manteve com 100% de aproveitamento.

Com o triunfo fora de casa, os belgas também se garantiram na liderança isolada do Grupo I das Eliminatórias, com 18 pontos, três à frente da Rússia, que se consolidou ainda mais na segunda posição ao bater o Casaquistão por 1 a 0, em Kaliningrado, com gol do brasileiro naturalizado russo Mário Fernandes aos 44 minutos do segundo tempo.