Alemanha vence por 4 x 2 e elimina Grécia da Eurocopa

Amplamente favoritos, os alemães dominaram o primeiro tempo contra uma Grécia que planejou se defender desde o início, mas tiveram de esperar 39 minutos para abrir o placar, com Philipp Lahm.

A Grécia, campeã europeia em 2004, surpreendeu ao empatar aos 10 minutos do segundo tempo, quando Dimitris Salpingidis escapou pela direita em um raro ataque grego e passou para Giorgos Samaras empatar.

A Alemanha respondeu seis minutos mais tarde, quando Jerome Boateng cruzou para Sami Khedira recolocar os alemães na frente com um voleio. Aos 23 do segundo tempo, Miroslav Klose ampliou de cabeça e aos 29 Marco Reus garantiu a Alemanha na semifinal, que será disputada em Varsóvia contra o vencedor do jogo entre Itália e Inglaterra.

A Grécia deu aos seus torcedores um motivo para comemorar com um gol de consolação no final da partida, marcado por Salpingidis, de pênalti, após o árbitro ver toque de mão de Boateng dentro da área.