Alemanha vence Uruguai por 2 a 1 em amistoso

O resultado mantém um longo tabu. O Uruguai só venceu uma vez a Alemanha na história. E isso foi em 1928, no primeiro confronto entre as duas equipes. Depois disso, oito vitórias alemãs e um empate.

Em uma falha de Diego Lugano, o atacante Mário Gomez roubou a bola, chegou à marca do pênalti e tocou na saída de Muslera, abrindo o placar aos 20 minutos. Em mais uma bobeada da zaga uruguaia, André Schürrle ampliou.

O Uruguai só conseguiu descontar aos 3 minutos do segundo tempo. Forlan chutou, Neuer deu rebote e Walter Gargano aproveitou para marcar o gol de honra dos visitantes.

Dois jogadores do Botafogo participaram do jogo: Arévalo, como titular, e Loco Abreu, que entrou a três minutos do final da partida. Forlán, pretendido por São Paulo e Flamengo, foi titular, assim como Diego Lugano.