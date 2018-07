Seleção alemã visita Escócia em busca de vaga na Eurocopa

A Alemanha entrará em campo nesta segunda-feira para enfrentar a Escócia, no Hampden Park, em Glasgow, de olho em garantir classificação antecipada e direta para a Eurocopa de 2016, em jogo válido pela oitava rodada do grupo D das Eliminatórias.

Os atuais campeões mundiais assumiram a liderança da chave nesta sexta-feira ao bater a Polônia por 3 a 1, em Frankfurt. Com isso, a seleção comandada por Joachim Löw chegou aos 16 pontos, seguido pelos poloneses (14), irlandeses (12) e escoceses (11).

Caso vença, a Alemanha encerra as possibilidades de ser alcançada pela Escócia, aí será necessário que os irlandeses percam para a Geórgia, em Dublin, para que uma das duas primeiras colocações seja assegurada, assim como a classificação para o torneio continental.

Para garantir mais três pontos, apenas uma mudança deverá acontecer no time inicial, com relação ao time que bateu os poloneses. O meia-atacante Karim Bellarabi, que deixou a última partida com problema físico, pode dar lugar ao volante Ilkay Gündogan. A alteração daria mais liberdade para que Toni Kroos e Bastian Schweinsteiger saiam para o jogo. Mario Götze, Mezut Özil e Thomas Müller seriam responsáveis por formar o trio ofensivo.

A Escócia, por sua vez, precisa pontuar para se reabilitar do vexame de ter perdido para a Escócia por 1 a 0. O resultado impediu que os britânicos alcançassem a pontuação da Polônia, aumentando as possibilidades de classificação direta. Apesar do resultado, o clima entre os anfitriões da partida é de otimismo.

"Não vejo razão para que não possamos ganhar da Alemanha", disse o atacante Leigh Griffiths. O último resultado positivo dos escoceses no confronto, no entanto, aconteceu 16 anos atrás, quando, em 28 de abril de 1999, a seleção azul bateu os rivais por 1 a 0, em amistoso realizado na cidade de Bremen.

No primeiro duelo disputado pelas Eliminatórias, os alemães levaram a melhor por 2 a 1, em Dortmund. Thomas Müller fez os dois gols dos donos da casa, e o atacante Ikechi Anya descontou para os visitantes.

Vice-líder do grupo D, a Polônia receberá Gibraltar, única seleção já eliminada da chave, de olho na possibilidade de aplicar goleada e se aproximar da classificação. No primeiro turno, a seleção do Leste Europeu não teve dó do rival, vencendo por 7 a 0, no Faro, em Portugal.

Prováveis escalações:

ESCÓCIA: Marshall; Hutton, Martin, Mulgrew e Robertson; Brown, Morrison e Naismith; Anya, Maloney e Fletcher. Técnico: Gordon Strachan.

ALEMANHA: Neuer; Can, Boateng, Hummels e Hector; Gündogan, Kroos e Schweinsteiger; Müller, Özil e Götze. Técnico: Joachim Löw.

Árbitro: Björn Kuipers (Holanda), auxiliado pelos compatriotas Sander van Roekel e Erwin Zeinstra.

Estádio: Hampden Park, em Glasgow (Escócia).