Alemanha volta a chamar Schweinsteiger, Götze e Kroos

FRANKFURT - O técnico da seleção alemã, Joachim Löw, anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados para os dois próximos compromissos nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014 e voltou a chamar Bastian Schweinsteiger, Mario Götze e Toni Kroos.

Os jogadores do Bayern de Munique ficaram fora do amistoso com o Paraguai, disputado em 14 de agosto, mas voltaram a ser lembrados para os duelo com a Áustria, em Munique, em 6 de setembro, e as Ilhas Faroe, quatro dias depois, em Tórshavn.

Após seis rodadas, a seleção alemã lidera o Grupo C com uma vantagem de cinco pontos. "Nós temos uma vantagem como líderes em nosso grupo nas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas ainda não estamos classificados para as finais no Brasil", disse Löw, nesta sexta-feira. "É o nosso claro objetivo dar mais um passo para lá com duas vitórias".

Löw também chamou Sidney Sam e Max Kruse após seus bons começos de temporada no Bayer Leverkusen e no Borussia Mönchengladbach, respectivamente. Os volantes Ilkay Gundogan, do Borussia Dortmund, e Marcell Jansen, do Hamburgo, e o atacante Lukas Podolski, do Arsenal, ficaram fora da lista por estarem contundidos.

Löw está esperando um jogo difícil contra a Áustria, que divide a vice-liderança do Grupo C das Eliminatórias Europeias com a Suécia e a Irlanda, cinco pontos atrás da invicta Alemanha.

"Todo mundo sabe que os nossos vizinhos estão sempre muito motivados em jogos contra a Alemanha. A Áustria é caracterizado por colocar os adversários sob pressão e mudar o jogo rapidamente", disse Löw. "Os austríacos vão fazer de tudo para aumentar suas chances de se classificar. Então, temos que estar totalmente concentrados desde o início".

O técnico da Alemanha disse que é importante não cometer erros diante das Ilhas Faroe. "Para as Ilhas Faroe, é o jogo do ano, e é claro que eles querem superar o nosso favoritismo", disse.

Depois desses dois compromissos, a Alemanha vai encerrar a sua participação nas Eliminatórias em outubro, com jogos contra Irlanda, no dia 11, em Colônia, e Suécia, quatro dias depois, fora de casa.

CONVOCADOS

Goleiros: Manuel Neuer (Bayern de Munique), Rene Adler (Hamburgo), Ron-Robert Zieler (Hannover).

Defensores: Jerome Boateng (Bayern de Munique), Benedikt Hoewedes (Schalke), Philipp Lahm (Bayern de Munique), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund), Per Mertesacker (Arsenal/Inglaterra).

Meio-campistas: Lars Bender (Bayer Leverkusen), Sven Bender (Borussia Dortmund), Mario Götze (Bayern de Munique), Marco Reus (Borussia Dortmund), Julian Draxler(Schalke), Sami Khedira (Real Madrid/Espanha), Mesut Ozil (Real Madrid/Espanha), Thomas Müller (Bayern de Munique), Toni Kroos (Bayern de Munique), Bastian Schweinsteiger (Bayern de Munique), Sidney Sam (Bayer Leverkusen), Andre Schürrle (Chelsea/Inglaterra).

Atacantes: Mario Gomez (Fiorentina/Itália), Miroslav Klose (Lazio/Itália), Max Kruse(Borussia Mönchengladbach).