Alemanha x Estônia: onde assistir ao vivo ao jogo pelas Eliminatórias da Euro

Alemanha e Estônia se enfrentam nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), na Coface Arena, em Mainz, pela terceira rodada do grupo C das Eliminatórias para a Eurocopa 2020.

Alemanha x Estônia: transmissão

Alemanha x Estônia terá transmissão ao vivo pelo Space

A Alemanha tem duas vitórias em dois jogos no grupo J - na última partida, venceu a Bielo-Rússia por 2 a 0, e, anteriormente, havia batido a Holanda por 3 a 2. A equipe está em segundo lugar no grupo - a Irlanda do Norte triunfou nos três jogos que disputou e lidera a chave.

Já a Estônia só jogou com a Irlanda do Norte até agora, e sofreu duas derrotas. A equipe ainda não pontuou, assim como a Bielo-Rússia, e não deve disputar a Eurocopa do próximo ano.