Alemanha x Holanda: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Liga das Nações

Alemanha e Holanda se enfrentam nesta segunda-feira, na Arena Aufschalke, às 17h45 (horário de Brasília), pelo encerramento do grupo 1 da Liga das Nações. A seleção germânica já está rebaixada e terá que disputar a Liga B enquanto os holandeses disputam com a França a primeira colocação.

Alemanha x Holanda terá transmissão da TNT e acompanhamento em tempo real do Estado. A seleção alemã tem apenas um ponto em três jogos e se despede da competição com uma péssima campanha. Empatou com a França (0 a 0) e perdeu para Holanda (3 a 0) e França (2 a 1). Na última quinta-feira, derrotou a Rússia por 3 a 0, em amistoso.

Já a Holanda chega com seis pontos, um a menos que os franceses. Os holandeses perderam para a França (2 a 1) e derrotaram Alemanha (3 a 0) e França (2 a 0). Para se classificar, é preciso de pelo menos um empate diante da Alemanha.

Veja os próximos jogos da Liga das Nações

Segunda-feira (19/11)

15h: Andorra x Letônia

15h: Geórgia x Cazaquistão

17h45: Alemanha x Holanda

17h45: República Checa x Eslováquia

17h45: Dinamarca x Irlanda

17h45: Bulgária x Eslovênia

17h45: Chipre x Noruega

17h45: Macedônia x Gibraltar

17h45: Liechtenstein x Armênia

Terça-feira (20/11)

17h45: Portugal x Polônia

17h45: Suécia x Rússia

17h45:Montenegro x Romênia

17h45: Escócia x Israel

17h45: Sérvia x Lituânia

17h45: Kosovo x Azerbaijão

17h45: Malta x Ilhas Faroé