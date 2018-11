Alemanha x Rússia: onde assistir ao vivo e horário do amistoso

Alemanha e Rússia se enfrentam nesta quinta-feira, às 17h45 (horário de Brasília), em amistoso que será realizado na na Red Bull Arena, em Leipzig. O jogo coloca frente a frente duas seleções que vivem momentos bem distintos e a partida também tem como atração especial a possível participação do atacante brasileiro Ari, que foi convocado pela primeira vez para a defender a seleção russa.

Alemanha x Rússia não terá transmissão em TV para o Brasil. A situação das duas seleções são bem distintas. Após a vexatória participação na Copa do Mundo, os alemães entraram de vez na crise. Desde o Mundial, os germânicos venceram apenas um jogo (2 a 1 contra o Peru) e empataram um (0 a 0 com a França) e perderam duas vezes (3 a 0 para a Holanda e 2 a 1 para a França).

Por outro lado, os russos curtem a boa fase. Após deixarem o Mundial disputado em casa caindo nas quartas de final para a Croácia, mas deixando boa impressão, a seleção russa emplacou uma sequência de três vitórias (2 a 1 sobre a Turquia, 5 a 1 sobre a República Tcheca e 2 a 0 sobre a Turquia) e um empate (0 a 0 com a Suécia). Para o jogo com a Alemanha, a novidade é a convocação do atacante brasileiro Ari. Revelado pelo Fortaleza, ele está na Rússia desde 2010 e é um dos destaques do Krasnodar.