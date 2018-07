Alemão Arne Friedrich confirma aposentadoria no futebol

BERLIM - O defensor alemão Arne Friedrich, de 34 anos, anunciou neste domingo que está se aposentando do futebol profissional e já pediu para o Chicago Fire, clube que vinha defendendo nos Estados Unidos, rescindir o seu contrato.

Por meio de seu site oficial, o jogador ressaltou que tomou a decisão "depois de muita consideração e consulta" com seus médicos. Ele explicou que vem sofrendo com crescentes dores nas costas nas últimas semanas e admitiu: "Com duas hérnias de disco na parte inferior das costas não posso cumprir as exigências de um jogador profissional".

Friedrich disputou 82 partidas pela seleção alemã em sua carreira, na qual defendeu Arminia Bielefeld, Hertha Berlin e Wolfsburg antes de se transferir para o Chicago Fire, no ano passado. Ele disputou as Copas do Mundo de 2006 e 2010, assim como vestiu a camisa do seu país nas edições de 2004 e 2008 da Eurocopa. Ele ainda representou a nação na Copa das Confederações de 2005.