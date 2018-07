Alemão exalta chance como titular e promete 'comprometimento' no Inter

O lateral Alemão será a grande novidade do Internacional para o confronto diante do Náutico neste sábado, em Caruaru, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma grave lesão no joelho, o jogador será o substituto de Cláudio Winck, desfalque por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda.

"Fiquei muito tempo afastado por conta de uma lesão e acredito que posso sentir um pouco a falta de entrosamento. Lógico que quero ajudar o ataque, mas vou priorizar a defesa. Mostrar muito comprometimento na marcação para podermos sair com a vitória contra o Náutico", declarou em entrevista ao site do clube.

A oportunidade de voltar à titularidade vem logo depois de Alemão emocionar a torcida no duelo diante do Figueirense. Depois do jogo que marcou seu retorno após cinco meses se recuperando do grave problema, o lateral cruzou o gramado do Beira-Rio de joelhos para cumprir uma promessa, arrancando aplausos das arquibancadas.

"Não é fácil você pagar essa promessa diante de todos os que estavam presentes e também sabendo a repercussão que poderia dar. Achei que ia ser lá contra o Juventude ainda, na rodada anterior, mas deus faz as coisas tão perfeitas que esperou o momento certo, que foi em casa. Tenho certeza que ficou marcado. A intenção não era essa, não era ter esse retorno de mídia, e sim eu agradecer por toda a força que deus me deu", explicou.

Com Alemão, o Inter desembarcou nesta sexta-feira em Caruaru. Sem maiores surpresas, a tendência é que o time entre em campo diante do Náutico com: Danilo Fernandes; Alemão, Ernando, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Felipe Gutiérrez, William Pottker e Eduardo Sasha; Leandro Damião.