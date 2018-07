Alemão Thomas Müller se machuca levemente em acidente de bicicleta

O jogador alemão Thomas Müller sofreu nesta quarta-feira, 26, leves lesões ao cair de bicicleta quando fazia uma excursão com seus colegas da seleção da Alemanha.

Müller sofreu uma queda que lhe causou feridas no joelho, precisando receber pontos de um dos médicos da seleção.

Segundo a Federação Alemã de Futebol (DFB), o jogador não sofreu lesões nos ossos nem nos músculos e sua participação na Copa do Mundo da África do Sul não está em perigo.

A Alemanha está no Grupo D da primeira fase do Mundial, tendo como adversárias as seleções da Austrália, Gana e Sérvia.

