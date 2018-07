Alemão Traesch sofre lesão e está fora da Copa

Christian Traesch é o segundo jogador da Alemanha que não disputará o Mundial por causa de uma lesão. O primeiro foi o meia Michael Ballack, que, durante a final da Copa da Inglaterra contra o Portsmouth, rompeu os ligamentos do tornozelo direito e não conseguirá se recuperar antes do início do Mundial.

Com o corte de Traesch, o grupo da Alemanha ficará com 25 jogadores. Até o dia 1º de junho, o treinador Joachim Low terá que excluir dois jogadores para formar a delegação com 23 atletas. A seleção alemã está no Grupo D, que conta com Sérvia, Gana e Austrália, contra quem estreará na competição no dia 13 de junho.