Alerrando vê Atlético-MG pronto para mês intenso na retomada dos jogos

Um mês intenso e decisivo. Assim será julho para o Atlético Mineiro, na avaliação do atacante Alerrandro, com o time entrando em campo sete vezes, sendo três compromissos pelo Campeonato Brasileiro, dois pelas quartas de final da Copa do Brasil e outros dois pelas oitavas de final da Sul-Americana. E o centroavante assegura que o elenco estará pronto para os desafios que vai encarar.

"É intenso. Esse mês vai ser um dos mais decisivos do ano para a gente, são várias decisões e tem o Brasileiro também, então, estamos trabalhando firme e vamos precisar do elenco inteiro. Todo mundo estando preparado, vai ajudar bastante", comentou.

Antes da pausa das competições de clubes por causa da disputa da Copa América, Alerrandro havia conquistado a condição de centroavante titular do Atlético-MG em disputa com Ricardo Oliveira. Eles também dividem a artilharia do clube em 2019, com 13 gols marcados cada.

Porém, mais do que um concorrente, Alerrandro vê Ricardo Oliveira como uma inspiração. "O Ricardo é um cara muito humilde, que passa bastante experiência para mim. Ele treina bastante e procuro me espelhar nele, sempre nas coisas positivas, treinar muito igual ele treina. Então, independente de quem começar o clássico, o Atlético estará bem servido", disse o atacante.

No mês classificado como "intenso" por Alerrandro, o primeiro compromisso do Atlético-MG será na próxima quinta-feira, quando o time vai encarar o Cruzeiro, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E o centroavante destacou o peso do confronto.

"Clássico, independente da competição, é jogo mais importante, pela rivalidade na cidade e em todo o estado. Estou me preparando muito porque quero estar 100% na hora do jogo para dar o meu máximo, ajudar o Atlético", disse.