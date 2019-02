Alerrandro festeja estreia pelo Atlético-MG e pede foco total na Libertadores

O Atlético-MG se garantiu mais uma vez na liderança do Campeonato Mineiro ao derrotar o Villa Nova pelo placar de 3 a 1, em partida realizada na noite deste domingo, no Independência. Estreante do dia, Alerrandro foi o grande destaque com dois gols. Ele comemorou a partida perfeita com a camisa alvinegra e já mostrou estar focado no duelo contra o Defensor-URU, pela fase preliminar da Copa Libertadores.

"Fico feliz pelo meu primeiro jogo fazendo dois gols e mais feliz ainda pela vitória e pela liderança. Agora é focar e trabalhar, que a gente tem um jogo importante pela Libertadores na quarta-feira. Espero poder ajudar ainda mais", afirmou o atacante, ao fim da partida.

De fato, o jogo da próxima quarta-feira, novamente no Independência, vai definir a pretensão do Atlético neste início de temporada. Como venceu no Uruguai por 2 a 0, o time mineiro vai poder perder por até um gol de diferença para avançar à fase de grupos da competição sul-americana.

No Campeonato Mineiro, o Atlético conquistou a quinta vitória consecutiva e continuou na liderança, agora, com 19 pontos. O time alvinegro já garantiu sua classificação para a próxima fase do torneio.