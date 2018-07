Alessandro admite que situação do Corinthians é difícil O lateral Alessandro não escondeu sua frustração após o fim da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o triunfo sobre o Vasco por 2 a 0, o Corinthians permaneceu na vice-liderança porque o Fluminense ganhou do Palmeiras por 2 a 1. E para ser campeão, o time de Tite precisa de um tropeço dos cariocas na partida decisiva, contra o já rebaixado Guarani.