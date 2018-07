Alessandro ainda sofre com queda corintiana na Libertadores

Mesmo com a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, a eliminação precoce na Copa Libertadores ainda é assunto no Corinthians. Os jogadores não conseguem esquecer a frustração de terem deixado escapar o maior sonho do clube em pleno ano do centenário.

"Ainda sofremos um pouco com a saída da Libertadores, acho que é normal este sentimento. Nós acompanhamos os jogos da competição pela TV e pensamos que poderíamos estar lá jogando", afirma Alessandro.

O lateral-direito, no entanto, lembra que neste momento o importante é manter o foco na disputa do Brasileirão. "O trabalho continua, sabemos que as vezes não é possível atingir todos os objetivos".

Alessandro reconhece que, ao contrário do que aconteceu ano passado, a equipe será cobrada se não vencer no torneio nacional. "Se o resultado não vier, é fato que teremos pressão. Mas precisamos que aproveitar este bom momento no Brasileirão para dar sequência ao trabalho".

RODÍZIO

O jogador corintiano nega que o rodízio de atletas implementado no início da temporada pelo técnico Mano Menezes tenha sido prejudicial. "Foi o melhor que poderia ter sido feito naquele momento. E também fala sobre os supostos problemas físicos do time, que teriam causado as demissões do preparador físico Walmir Cruz e seus auxiliares Antônio Bona e Marcos Silva, além do fisiologista Daniel Portella. "Mudanças no futebol são normais, mas não houve problema".