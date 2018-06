Alessandro assegura que Corinthians não vai contratar Gilberto

Apesar do interesse do atacante Gilberto em chegar ao Corinthians, o gerente de futebol do clube, Alessandro Nunes, assegurou nesta terça-feira que não há nenhuma possibilidade de acerto com o jogador. O dirigente, em entrevista coletiva realizada no CT Joaquim Grava, afirmou que chegou a fazer uma consulta sobre a situação do atleta e nada mais.

“O Gilberto foi consultado, nada mais que isso, ponto final. Não existe nenhuma expectativa de ter o jogador no Corinthians. Vida que segue. Nossas buscas vão continuar”, disse Alessandro, que garantiu não ter se afastado do atacante por causa da rejeição da torcida.

Para assegurar que não se deixou levar pela opinião da torcida, Alessandro lembra da contratação do volante Paulo Roberto. “Em momento algum (interferência da torcida). Teve uma situação parecida, que foi a vinda do Paulo Roberto. Ele também recebeu uma rejeição grandes antes de vestir a camisa. Temos nossas convicções, e se houver rejeição, sabemos trabalhar com ela. O próprio Jô foi contestado também. Teve gente falando que ele estava gordo, mas foi só fazer gol e ele ficou magrinho”, brincou.

O ex-lateral ainda explicou a negociação com Henrique Dourado e também demonstrou pessimismo. “Ele tem custo muito elevado ao que nós entendemos nesse momento. Não fazemos nenhum investimento fora da curva, fora do que a gente entende ser importante. Ele é um goleador, mas continuaremos ter segurança na tomada de decisões, principalmente quando envolver altos valores”, explicou o dirigente.

Sem Gilberto e Dourado, o Corinthians continua a busca por um centroavante dentro e fora do Brasil. “Não vamos ignorar nenhum mercado”, avisou o gerente. O dirigente, inclusive, revelou que duas vagas estão abertas na lista de inscrições para o Campeonato Paulista para a chegada de novos atletas.

O técnico Fábio Carille contou que tem outro nome em sua mente para a camisa 9. Mas fez mistério. “É um jogador. De futebol. Camisa 9. Vai atrás. Ele faz gol também”, brincou, sorrindo logo em seguida.

Enquanto o novo atacante não chega, Kazim será o titular nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Ele está confirmado para a partida contra a Ponte Preta, quarta-feira, às 21h45, no Pacaembu, pela primeira rodada do estadual.