Alessandro comemora após boa atuação no Corinthians

Mas o experiente jogador evitou relacionar essa liberdade de atacar com a entrada de mais um meia no time titular - o técnico Tite optou por começar o jogo com Danilo ao lado de Alex, deixando o atacante Willian no banco de reservas. "Acho que isso não muda com mais um meia ou jogando com três atacantes. Acontece que contra o Mirassol foi mais difícil para mim, porque havia um jogador no meu setor. Cabe a mim procurar alternativas para ir ao ataque", disse Alessandro.

Sobre as vaias que recebeu da torcida corintiana na estreia no Paulistão, no último sábado, contra o Mirassol, Alessandro revelou que se sentiu mal, mas garantiu que tem experiência suficiente para não se abalar. "Infelizmente, naquele dia não fui bem, mas é uma coisa natural, que às vezes acontece. Chateia, mas passa logo", disse o lateral de 33 anos, que está no clube desde 2008.

Ele até fez uma comparação com o Corinthians da época em que chegou para disputar a Série B de 2008 e o que joga agora embalado pela conquista do título brasileiro do ano passado. "Muitos não queriam vir para cá porque o clube estava no fundo do poço, mas a mudança foi grande. Agora estamos prontos para disputarmos qualquer competição", avaliou Alessandro.