Alessandro comemora primeira chance no gol do Vasco Quase dois anos após chegar ao Vasco, o goleiro Alessandro finalmente terá a oportunidade de fazer sua estreia entre os profissionais nesta quarta-feira, diante do Bangu, às 17 horas, em Moça Bonita, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Ele ocupará a vaga de Fernando Prass, que sofreu uma lesão no joelho na vitória sobre o Duque de Caxias, no último domingo.