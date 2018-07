Alessandro, Danilo e Liedson voltam ao time corintiano O técnico Tite deve ter três importantes reforços na equipe titular do Corinthians que enfrenta o Catanduvense, nesta quarta-feira, às 22 horas, no Pacaembu, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista. Depois de ficarem de fora da vitória sobre o Botafogo, no último sábado, Alessandro, Danilo e Liedson devem ser escalados para este próximo confronto.