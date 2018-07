Alessandro defende descanso para titulares corintianos

SÃO PAULO - O Corinthians pode ter novamente contra o União Barbarense, neste sábado, uma equipe totalmente reserva jogando pelo Campeonato Paulista. Depois de enfrentar o líder do Grupo 5 da Libertadores, o Tijuana, e vencer por 3 a 0 na noite de quarta-feira, a tendência é o técnico Tite dar mais um merecido descanso aos titulares.

O lateral-direito Alessandro, que não joga pelo estadual desde o dia 17 de fevereiro, quando atuou no clássico contra o Palmeiras, defende a importância do descanso. "Eu tenho jogado pouco este ano, mas tenho recebido uma atenção especial pela idade, pelo histórico de lesões. Por isso às vezes é importante preservar para evitar um desgaste maior", justificou ele.

Alessandro citou outros casos que mostram a necessidade de ter cuidado visando o restante da temporada. "É até cedo para falar em desgaste físico, mas podemos falar em preservar. Existem alguns casos, como o do Paulo André e do Cássio, que tem se sacrificado. Teve o problema do Pato, que espero que não seja grave. Então a gente deixa para a comissão técnica, que vai tomar a decisão correta", comentou o lateral, em entrevista coletiva.

Com o foco na Libertadores, o Corinthians é apenas o sexto colocado do Paulistão, com 18 pontos, apenas dois de folga dentro do G8. Agora a equipe faz cinco jogos seguidos pelo estadual e Alessandro quer que o grupo aproveite para embalar na competição. "O momento agora é do Campeonato Paulista, de focar no campeonato, subir posições, e temos mais uns 15 dias mais ou menos até o próximo jogo pela Libertadores", lembrou.

Diante do União Barbarense, sábado, às 18h30, o técnico Tite pode escalar: Julio Cesar; Edenilson, Chicão, Felipe e Igor; Guilherme, Guilherme Andrade, Douglas e Giovanni; Jorge Henrique e Emerson Sheik. Este foi o time que treinou nesta quinta, enquanto os titulares faziam atividade regenerativa.