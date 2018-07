Alessandro desfalca Corinthians por uma semana O departamento médico do Corinthians confirmou que Alessandro vai desfalcar a equipe por uma semana. O lateral-direito foi substituído durante o segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o XV de Piracicaba, na quarta-feira, em razão de dores musculares. Nesta sexta-feira, um exame confirmou um edema na coxa esquerda do jogador. Assim, ele está fora do duelo com o Oeste, domingo, em Presidente Prudente, pela 17ª rodada do Campeonato Paulista.