Alessandro diz ainda acreditar em vaga do Botafogo

Para conseguir a vaga, no entanto, o Botafogo precisa ganhar o clássico com o Fluminense, no domingo, pela última rodada do Brasileirão, e ainda torcer por derrotas de Coritiba, Inter, Figueirense e São Paulo, que jogam no mesmo dia. Apesar da combinação improvável de resultados, o discurso botafoguense é de manter a esperança.

"A única preocupação que tenho é ganhar o jogo no domingo, fazer bem essa última partida do campeonato para ainda buscar a classificação. Eu acredito que somos capazes de brigar por uma vaga na Libertadores", disse Alessandro. "Imagina se acontecem os quatro resultados que precisamos e não ganhamos o jogo?", afirmou o técnico interino Flávio Tenius, que assumiu o comando após a demissão de Caio Júnior há duas semanas.

Alessandro também reconheceu a culpa do elenco pela queda de produção na reta final do campeonato. "Está na hora de cada um assumir sua responsabilidade e ver onde erramos. Todos nós, jogadores, temos que assumir o erro. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, é preciso estar focado o tempo todo. Falamos muito no título, mas se não você não quiser até o fim, não consegue, as coisas não caem do céu. Agora, temos que acreditar na vaga na Libertadores", avisou o lateral.