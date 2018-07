Alessandro e Mattos desfalcam o Corinthians no Uruguai

O técnico Mano Menezes ganhou novos problemas para escalar o Corinthians na partida desta quarta-feira, contra o Racing, às 21h50, em Montevidéu, pela penúltima rodada da primeira fase da Copa Libertadores. O volante Marcelo Mattos e o lateral-direito Alessandro foram vetados do confronto nesta terça pela manhã e não viajam com o elenco corintiano.

Marcelo Mattos, que chegou a ser testado na lateral direita no treino da última segunda-feira, reclamou de dores musculares na coxa direita durante o aquecimento para o treino desta terça e foi vetado em seguida. Já Alessandro, que está em fase final de recuperação de lesões na coxa e no joelho, acabou sendo descartado do confronto por ainda estar fora das condições físicas ideais.

Com os desfalques confirmados, Moacir deverá ser escalado como titular na lateral direita, pois passou a ser a principal opção para o setor e também mostrou estar recuperado de uma contusão no tendão do pé esquerdo.

Além de Mattos e Alessandro, Mano Menezes não poderá contar com o goleiro Felipe, outro que segue fora da equipe por causa de contusão. Com isso, Rafael Santos ganhará uma nova chance no gol corintiano.

Desta forma, o Corinthians deverá ser escalado no Uruguai com a seguinte formação: Rafael Santos; Moacir, Chicão, William e Roberto Carlos; Ralf, Jucilei, Elias e Danilo; Dentinho e Ronaldo.