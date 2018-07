Alessandro e Paulo André voltam ao Corinthians domingo

SÃO PAULO - O técnico Tite poderá contar com dois "reforços" para a partida contra o Atlético-MG, domingo, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Alessandro e o zagueiro Paulo André treinaram com bola no CT na manhã desta terça-feira e estão liberados pelo departamento médico. É um alívio para o treinador depois de perder vários jogadores machucados na última semana.

Alessandro estava afastado do time por conta de uma lesão muscular. Por isso Edenílson vinha atuando na lateral-direita. Já Paulo André retorna ao time após ter sido poupado na partida contra o Bahia. Ele entra na vaga de Chicão.

Os titulares apenas correram no gramado, já que eles se reapresentaram apenas nesta terça ao clube - na segunda-feira ganharam folga. Para o jogo contra o Atlético-MG, continuam fora do time os meias Douglas, Danilo e Renato Augusto, além do atacante Emerson, todos lesionados.