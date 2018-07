Alessandro é vetado, e Corinthians acumula 4 desfalques para clássico

SÃO PAULO - O Corinthians confirmou na tarde desta terça-feira o seu quarto desfalque para o clássico desta quarta, com a Portuguesa, às 22 horas, no Pacaembu, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Depois de descartar Adriano, Emerson e Douglas do duelo, o clube anunciou que o lateral-direito Alessandro está fora da partida por causa de dores musculares.

Alessandro já havia sido poupado do jogo contra o São Caetano, no último sábado, quando o time corintiano foi escalado por Tite com a sua formação considerada reserva e venceu por 1 a 0. Mesmo assim, o atleta acabou sendo vetado pelo departamento médico corintiano.

Atual capitão do Corinthians, o lateral-direito chegou a treinar na última segunda-feira, mas depois se queixou de dores e será poupado mais um vez. Por causa do problema, ele também passou a ser dúvida para a partida do próximo sábado, contra o Botafogo, às 18h30, no Pacaembu, pela décima rodada do Paulistão.

Alessandro será reavaliado durante esta semana para saber se terá como voltar a jogar no sábado, depois de ter defendido a equipe corintiana pela última vez no empate por 1 a 1 com o Deportivo Táchira, quarta-feira passada, na Venezuela, na estreia nesta Copa Libertadores.

Antes de Alessandro ser vetado, o Corinthians anunciou que o meia Douglas e o atacante Adriano foram descartados do clássico contra a Portuguesa para melhorarem suas condições físicas, após terem defendido a equipe diante do São Caetano. Já o atacante Emerson, com dores no púbis, será poupado e desfalcará o time pela segunda partida consecutiva.