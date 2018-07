Alessandro é vetado e Fábio Santos volta a ser desfalque

Alessandro sofreu uma lesão na panturrilha direita no início da partida contra o time goiano, enquanto o lateral-esquerdo desfalcará mais uma vez o time por causa de dores no púbis. Antes de não atuar no último domingo, ele também ficou fora dos confrontos diante de Náutico e Botafogo pelo Brasileirão.

O departamento médico do Corinthians não informou o tempo previsto de afastamento de Alessandro dos gramados, mas avisou que o atleta será submetido a exames de imagem que irão detectar a real gravidade da lesão. Já Fábio Santos, que vem realizando tratamento convencional (sem cirurgia) da sua pubalgia e completou 28 anos de idade nesta segunda-feira, segue sem previsão de retorno.

Desta forma, Tite voltará a ter problemas para escalar o Corinthians. Sem poder contar com Alessandro, deve escalar Edenílson na lateral direita, enquanto o garoto Igor deve seguir ocupando a vaga aberta por Fábio Santos. E, com Edenílson deslocado do meio-campo para a lateral, Ibson também tem boa chance de ganhar nova oportunidade entre os titulares, embora não tenha ido bem diante do Goiás após substituir Alessandro no primeiro tempo.

Por causa do grande número de baixas no meio-campo, que não vem contando com os lesionados Guilherme e Renato Augusto, o treinador corintiano vinha tentando dar uma sequência a Edenílson neste setor, mas agora se vê obrigado a recolocar o atleta na lateral direita por causa de novos desfalques.