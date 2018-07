Alessandro está fora do primeiro jogo da final da Recopa

SÃO PAULO - O lateral-direito Alessandro, do Corinthians, está fora da primeira partida da decisão da Recopa Sul-Americana contra o São Paulo, no dia 3 de julho, no Morumbi. Uma lesão muscular na coxa direita sofrida no último jogo do time, contra a Portuguesa, vai obrigar o técnico Tite a deixar de fora o capitão dos títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes do ano passado.

Outra dúvida para o clássico é o zagueiro Paulo André. No mesmo jogo com a Portuguesa ele deixou o campo reclamando de dores na coxa esquerda, mas deve ter condições de atuar. "O Paulo André está treinando na musculação, mas é um caso teoricamente mais fácil. O Alessandro vai demorar um pouco mais. Por ser um atleta de mais idade, precisamos de um tratamento especial", explicou o preparador físico do time, Fábio Mahseredjian.

O substituto na lateral-direito deve ser Edenílson, que pode ser efetivado na vaga de titular no ano que vem, quando Alessandro, já com 34 anos, pretende se aposentar. "Para ele e para o Danilo, por exemplo, jogar quarta-feira e sábado não dá. Algumas situações nos obrigaram a colocá-los, mas é difícil", lamentou o preparador físico.

Nesta sexta-feira no CT do Parque Ecológico os jogadores do Corinthians fizeram um treino físico. O elenco se reapresentou na segunda-feira e desde quarta estão em regime de concentração, como se fosse uma pré-temporada. Até começar a decisão da Recopa o clube pretende marcar amistosos para dar ritmo de jogo à equipe.