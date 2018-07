Alessandro nega que vá trocar o Botafogo pelo Sport

"Não dei andamento a um interesse do Atlético-PR, clube onde me sinto em casa pela história que fiz lá, como iria para o Sport? Volto a falar que tenho contrato com o Botafogo e o cumprirei até o final. A única forma de eu sair é se aparecer uma boa proposta financeira tanto para mim, quanto para o clube, mas que seja, principalmente, duradoura", avisou.

"Não vou sair por sair. Faço parte desse grupo e quero seguir com ele até o fim do ano", ressaltou Alessandro