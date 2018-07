Alessandro Nesta deixa aposentadoria e reforça time de Elano na Índia

Líder da Indian Super League (ISL), o novo campeonato indiano, o Chennaiyin FC anunciou nesta sexta-feira mais uma contratação de peso para o seu elenco. A equipe, que já conta com o brasileiro Elano e o italiano Materazzi, acertou também para contar com o zagueiro Alessandro Nesta, que marcou época na seleção italiana e no Milan.

Nesta está com 38 anos e defendeu o Milan entre 2002 e 2012, depois de ficar quase uma década entre os profissionais da Lazio. Já em fim de carreira, jogou por dois anos pelo Montreal Impact, do Canadá. Em outubro do ano passado, anunciou a aposentadoria dos gramados.

Agora, volta para jogar no melhor elenco da Índia. O Chennaiyin conta com Elano, o zagueiro Materazzi (que também é o treinador da equipe), o zagueiro francês Bernard Mendy (ex-PSG), o lateral francês Mikaël Silvestre (ex-Manchester United) e o atacante Eric Djemba-Djemba (ex-seleção de Camarões), entre outros diversos estrangeiros.