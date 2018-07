Alessandro se recupera, mas Tite mantém Edenilson na lateral

SÃO PAULO - Capitão da equipe desde o fim do ano passado e um dos líderes do grupo, o lateral Alessandro parece ter perdido espaço no Corinthians. Nesta segunda-feira, ele voltou a treinar depois de duas semanas afastado por uma lesão muscular, mas o técnico Tite optou pela manutenção do volante Edenilson na equipe titular, improvisado pela direita.

Desta forma, Tite mantém sua característica de não tirar da equipe jogadores que estejam em boa fase, como fez com Jorge Henrique, que entrou no lugar do lesionado Emerson e seguiu como titular mesmo após o retorno do atacante. Assim, Edenilson deve ser confirmado diante do Cruz Azul, nesta quarta-feira, às 22 horas, no Pacaembu, pela Libertadores.

Alessandro sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no dia 5 de março e seria substituído por Welder, seu reserva imediato. Mas o jogador também sentiu um problema na perna esquerda, o que fez com que Tite precisasse improvisar Edenilson na posição. O volante, no entanto, foi bem, se destacou, e conquistou a confiança do treinador.

Com isso, o Corinthians deve enfrentar o Cruz Azul com a mesma formação que empatou em 0 a 0 com os próprios mexicanos, na última quarta-feira. Titular e peça fundamental para o título brasileiro do ano passado, Emerson está recuperado de sua lesão no púbis, jogou bem diante do Comercial, no último domingo, mas segue na reserva, com Jorge Henrique como titular.

Depois de um treino de dois toques, Tite comandou um coletivo em campo reduzido nesta segunda-feira. Ele escalou a equipe com: Julio Cesar; Edenilson, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Alex e Danilo; Jorge Henrique e Liedson.