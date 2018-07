Alessandro sofre lesão em volta e preocupa Corinthians O Corinthians venceu o XV de Piracicaba por 1 a 0 na noite de quarta-feira, no Estádio de Pacaembu, pela 16ª rodada do Campeonato Paulista, mas deixou a partida com uma preocupação. O lateral-direito Alessandro precisou ser substituído durante o segundo tempo por conta de dores musculares e preocupa o departamento médico para os próximos jogos.