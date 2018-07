Alessandro torce tornozelo e vira dúvida no Botafogo

O técnico Joel Santana ganhou um problema no "rachão" do Botafogo na manhã desta sexta-feira, no CT Joel Saldanha. O lateral-direito Alessandro torceu o tornozelo numa dividida com Alex e deixou a atividade com dores. Ele terá que fazer tratamento intensivo para participar do jogo contra o Vitória, neste sábado, no Engenhão.

"Foi mais um susto. Torci o tornozelo e senti uma dor insuportável na hora, estava com dificuldade de caminhar. Mas fiz o tratamento com gelo, já estou melhor e querendo jogar. É um jogo-chave para buscarmos a vaga na Libertadores, vou fazer tratamento intensivo para ajudar o clube a conseguir a vitória", disse Alessandro ao site do Botafogo

O jogador aproveitará a estadia do time no próprio CT, onde ficará concentrado, para fazer tratamento com gelo e antiinflamatórios para ir a campo. "Sinto um pouco de dor, mas é normal. Creio que o tratamento vai me deixar 100% para a partida."

Vindo de uma sequência de oito empates consecutivos, o Botafogo é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, um atrás da entrada no G-4.