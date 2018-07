Alessandro troca de Botafogo e vai jogar em Ribeirão O lateral-direito Alessandro trocou de Botafogo. O jogador, que foi dispensado pelo carioca, acertou nesta segunda-feira com o homônimo paulista. O jogador de 34 anos assinou contrato com o Botafogo de Ribeirão Preto e será apresentado à torcida na terça-feira pela manhã, no Estádio Santa Cruz.