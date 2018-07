Alessandro vê vantagem corintiana por jogar em casa

O Corinthians treinou nesta segunda-feira pela manhã, já visando o confronto diante do Oeste pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Por ter a terceira melhor campanha da competição, a equipe corintiana terá a vantagem de jogar em casa, o que, segundo o lateral Alessandro, será fundamental.

"Acho que os quatro grandes levam um pouco de vantagem nas quartas de final por jogarem o jogo único em casa. Isso vai ser fundamental em um momento decisivo como esse. O apoio da torcida vai ser fundamental", declarou Alessandro, em entrevista à TV Bandeirantes.

A Federação Paulista de Futebol ainda não definiu as datas e horários das quartas de final do campeonato, mas o Corinthians deve enfrentar o Oeste no sábado, no Pacaembu.

Apesar de apontar São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, que foram os quatro primeiros colocados, como favoritos às semifinais da competição, o jogador citou a Portuguesa como possível surpresa. A Lusa garantiu a oitava colocação com uma vitória contra o São Bernardo por 1 a 0, no último domingo, com um gol já no final da partida, e será o adversário são-paulino.

"Difícil falar quem pode surpreender, mas a Portuguesa é candidata. Entrou de uma forma inesperada, brigando com o São Caetano, então vem confiante e pode até avançar", analisou Alessandro.

Titular da lateral direita, Alessandro voltará à equipe do Corinthians diante do Oeste, após fica duas partidas fora. Ele não enfrentou o São Caetano, no dia 10 de abril, por estar suspenso, e foi poupado na vitória por 2 a 0 diante do Santo André, no último domingo.

